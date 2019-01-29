زعلان من وهران يوجه إعذارات لثلاث مؤسسات بسبب التأخر

كشف وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، أنه سيتم إخطار ثلاث مؤسسات مكلفة بإنجازالمحطة الجديدة لمطاروهران الدولي”أحمد بن بلة”

بإعذارات لحثهم على ضرورة إستدراك التأخر الملحوظ، مشددا لهجته إتجاه المؤسسات الثلاث التي تسجل تأخرافيما يخص أشطر الإنجاز المكلفة بها.

وقال زعلان خلال زيارة عمل وتفقد لولاية وهران، أنه “إذا لم تفي هذه المؤسسات بإلتزاماتها المتعلقة بالآجال فسيتم إلغاء عقودها

وإلزامها بدفع تكاليف هذا التأخر، مبرزا أن قانون الصفقات العمومية يمنحنا الأدوات القانونية اللازمة للتكفل بمثل

هذه المشاكل خاصة وان المشروع يتواجد في طور الأشغال الثانوية”.

تجدر الإشارة أن التكلفة الإجمالية لهذا المشروع تقدر بنحو 29.9 مليار دج فيما بلغت نسبة تقدم أشغال تجسيده حوالي 90بالمئة.

وبمقدورالمحطة معالجة 3.5 مليون مسافر مع طاقة توسعة إلى 6 مليون مسافر سنويا، و حظيرة بطوابق تتسع لنحو 1.200 سيارة.