زعلان يدشن المصعد الهوائي لباب الواد وعربات المترو بباش جراح

قام وزير النقل، عبد الغاني زعلان، اليوم الأربعاء، بوضع حيز الخدمة، المصعد الهوائي لباب الواد بالزغارة، وعربات المترو الجديدة لباش جراح.

وحسب برنامج الزيارة، قام الوزير بزيارة ورشات صيانة عربات، مترو الجزائر، على مستوى باش جراح، حيث أعطى إشارة استغلال العربات الجديدة.

وتنقل عن طريق المترو نحو ساحة الشهداء، أين وضع حيز الخدمة المصعد الهوائي لباب الواد بالزغارة.

كما قام الوزير بزيارة محطة السكك الحديدية الجديدة لمطار هواري بومدين.

وقد رافق زعلان، في مراسم التفقد والتدشين، والي العاصمة، عبد القادر زوخ.