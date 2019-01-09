زعلان يعزي عائلة المرحوم الشيخ سيدي سالم بن إبراهيم

عزى وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان، اليوم الأربعاء، عائلة المرحوم العلامة الجليل الشيخ سيدي سالم بن إبراهيم.

حيث نشر الوزير عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، قائلا: “لقد تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المغفور له بإذن الله العلامة الجليل الشيخ سيدي الحاج سالم بن ابراهيم رحمة الله عليـه، لقد قضى الله إرادته ولا أجد أمام قدره إلا أن أتقدم عائلة الشيخ الفاضل بخالص التعـازي وأصدق المواساة في وفاة أحد علماء الجزائر الأخيار والمشايخ الأبرار، سائلا الله العلي القدير أن يتـغمد روحه الطاهرة بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه ويلهمكم جميل الصبر والسلوان “.