توعد عبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين في اليمن يتوعد بتدمير سفن الكيان الصهيوني وضربها في البحر الأحمر.

وفي كلمة له قال عبد المالك الحوثي “نفذنا عمليات ضربت أهدافًا للعدو الإسرائيلي كان آخرها عملية يوم أمس، كما أن تم قصف العدو الصهيوني بالصواريخ والطائرات المسيّرة سيستمر”.

وأضاف الحوثي أن الصهاينة يعتمدون في حركتهم في البحر الأحمر من باب المندب على التهريب والتمويه، كما أنهم لم يجرؤوا أن يرفعوا الأعلام الإسرائيلية على سفنهم.

وقال أن سفن العدو تعتمد التهريب وتغلق أجهزة التعارف في البحر الأحمر ومع ذلك لن يفلح وسنبحث عن سفنه ولن نتوانى عن استهدافها.

كما قال “نحن نقوم بالرصد بحثا عن أي سفينة صهيونية تعبر البحر الأحمر وباب المندب

وسنظفر بسفن العدو في البحر الأحمر وسننكل بهم، وفي أي مستوى تناله أيدينا لن نتردد في استهدافه وليعرف بهذا كل العالم”.

وأضاف الحوثي ” نحن مستمرون في التخطيط لعمليات إضافية في كل ما يمكن أن نناله من أهداف صهيونية في فلسطين أو في غير فلسطين، ومنذ بداية الأحداث في فلسطين وصلتنا رسائل التهديد والترغيب من الجانب الأمريكي ولم نكترث لها”.