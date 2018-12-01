زعيم: “تراجعنا عن التعاقد مع ميشال ومواسة باق في اتحاد عنابة”

كشف عبد الباسط زعيم، رئيس نادي إتحاد عنابة، عن تراجع إدارته في التعاقد مع المدرب الفرنسي آلان ميشال، مؤكدا بقاء مواسة على رأس الفريق.

وصرح زعيم، لتلفزيون النهار: “قررنا في البداية إقالة مواسة من تدريب الفريق، ودخلنا في مفاوضات مع آلان ميشال، الذي كان قريبا من تدريب الفريق”.

وأضاف: “ميشال كان بإمكانه العمل في اتحاد عنابة، لكن بعد اجتماعنا بالمدرب مواسة، قررنا الحفاظ على استقرار الفريق وطاقمه الفني”.

وتابع: “مواسة أصبح يعرف جيدا لاعبيي الفريق، ونحن أخطأنا في انتداب بعض اللاعبين، وقررنا الآن تسريحهم في هذا الميركاتو، على غرار، طوبال، شبيرة، ربيح، وزياية”.

يذكر أن عبد الباسط زعيم، أعلن أمس الأجمعة، عن إقالة المدرب كمال مواسة، واتفاقه مع المدرب آلان ميشال لخلافته، قبل أن يتراجع اليوم السبت، عن قراره.