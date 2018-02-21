زعيم عصابة يقتحم «فيلا» قريبه ثم يعذبه بحثا عن مكان خزنة حديدية بها 4 ملايير

الضحية وافته المنية متأثرا بالصدمة التي تعرض لها

الوقائع جرت في البليدة.. والجناة باعوا الحلي المسروقة لمجوهراتي من خميس مليانة

أقدمت مجموعة من المسبوقين قضائيا على اقتحام «فيلا» ملك لأحد أثرياء البليدة، وهو شيخ يبلغ من العمر 71 سنة كان برفقة زوجته، أين قام الجناة بتكبيله ثم تهديده بالقتل بواسطة أسلحة بيضاء وممارسة شتى أنواع التعذيب عليه و على زوجته لمعرفة مكان إخفائه لخزنة حديدية يوجد بها مبلغ 4 ملايير سنتيم، قبل أن يتمكن المهاجمون في الأخير من الاستيلاء على كمية من المجوهرات وبعض الأجهزة الإلكترونية.

حيثيات القضية تعود لتاريخ 7 أوت 2016، أين قام زعيم العصابة «ق.م» بالتخطيط رفقة أصدقائه «ق.ي» و«ب.هـ« لمدة تقارب الشهر لسرقة «فيلا» يملكها صهر أخته، وهو من أثرياء المدينة، حيث استغلوا فرصة سفر أبناء الضحية لقضاء عطلة الصيف بتونس لاقتحام المنزل في حدود الساعة الثانية صباحا، للاستيلاء على خزنة حديدية بها مبلغ 4 ملايير سنتيم.

وقد قام الجناة باقتحام المنزل عن طريق نافذة المطبخ للولوج إلى داخل المنزل وتفتيشه، إلا أنهم لم يعثروا على مكان الخزنة الحديدية فقاموا باقتحام غرفة نوم الضحية الذي كان برفقة زوجته وقاموا بتكبيلهما مع وضع شريط لاصق على أفواههما محاولين معرفة مكان تواجد المال.

غير أن الضحية أنكر وجود خزنة حديدية، وعندما علم بأن أفراد العصابة يحاولون التخلص منه ومن زوجته بالقتل دلهم على مكان إخفاء مجوهرات، التي تم الاستيلاء عليها إلى جانب أجهزة إلكترونية ودراجة نارية مع بندقية صيد، قبل أن يغادر المهاجمون المنزل تاركين الضحيتين يعانيان من أزمة نفسية حادة.

بعد ذلك، قامت زوجة الشيخ الضحية بالاستنجاد بشقيق زوجها الذي يقطن بمحاذاتهما، وتم إبلاغ عناصر الدرك مع إسعاف الضحية الذي تلقى صدمة عنيفة أدخل على إثرها المستشفى لعدة أسابيع.

وبقي يعاني إلى أن وافته المنية، فيما تمكنت عناصر الدرك من تحديد هويات الجناة، لتقود التحقيقات في القضية إلى أنهم قاموا ببيع تلك المجوهرات لأحد الصائغين بخميس مليانة بمبلغ 20 مليون سنتيم، إلا أنهم لم يتمكنوا من تحديد هويته، فيما تم بيع دراجة نارية مسروقة للمتهم «ن.ع.ر» وباقي الأجهزة للمتهمين «خ.م» و«ف.ع» ليتقاسموا الغنيمة فيما بينهم.

كما تمكن محققو الدرك من استرجاع السلاح الناري المسروق. المتهمون الذين مثلوا أمام محكمة جنايات البليدة، اعترفوا بجرم السرقة، لتوقع هيئة المحكمة عقوبة 8 سنوات سجنا في حق رئيس العصابة «ق.م» وحكم بالسجن 6 سنوات ضد «ق.ي» و«ب.م»، وحكم بالسجن عاما نافذا لكل من المتهمين «ن.ع.ر» و«خ.م» مع تبرئة ساحة المتهم «ع.ف».