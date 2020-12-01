زعيم كوريا الشمالية يتلقى مع أسرته لقاحا صينيا تجريبيا ضد كورونا

تلقى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، وأسرته، لقاح صيني تجريبي ضد فيروس كورونا، حسب ما صرح به المحلل الأمريكي، هاري كازيانيس.

وقال المحلل الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إن عائلة كيم والعديد من كبار المسؤولين الكوريين الشماليين قد تم تطعيمهم باللقاح الصيني.

وأشار إلى أنه من غير الواضح الشركة الصينية التي زودت عائلة كيم بمرشحها الدوائي، وما إذا ثبت أنه آمن.

وكتب كازيانيس: “تم تطعيم كيم جونغ أون والعديد من المسؤولين الآخرين رفيعي المستوى داخل عائلته وشبكة القيادة ضد فيروس كورونا خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع الماضية، بفضل مرشح لقاح قدمته الحكومة الصينية”.

ويأتي ذلك، في وقت شكك فيه بعض الخبراء في أن كيم سيستخدم لقاحا تجريبيا.