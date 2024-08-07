زغبة: “الشباب فريق الألقاب ونريد حصد المزيد”

رفع الحارس الدولي، المنضم حديثا إلى شباب بلوزداد، مصطفى زغبة، من سقف طموحاته مع “أبناء لعقيبة”، مبرزا بأنه يراهن على المساهمة في مساعدة الفريق على حصد المزيد من الألقاب.

وفي تصريحات خص بها الصفحة الرسمية للنادي، أوضح زغبة، الذي وقع عقدا إلى صيف 2026، بأن المفاوضات مع الرئيس رابحي، كانت سهلة للغاية.

وأضاف حامي عرين ضمك السعودي السابق: “اقتنعت بمشروع الشباب. الذي يلعب في كل سنة على الألقاب سواء المحلية أو الخارجية، وعازمون على الحفاظ على نفس الديناميكينة وحصد ألقاب أخرى”.

في المقابل، أبرز زغبة، بأنه لم يجد صعوبات في التأقلم مع الشباب في تربص تركيا. على اعتبار أنه يعرف معظم اللاعبين، الذين لعبوا إلى جانبه سواء في المنتخب أو الأندية.

قبل أن يضيف: “الجميع في الفريق لديه طموح في المستقبل وأنا كذلك. وجاهز لتقديم الإضافة المروجة مني، من أجل مساعدة زملائي للتتويج بألقاب جديدة”.

أما عن رسالته لعشاق اللونين الأحمر والأبيض، رد الحارس الجديد للشباب: “أنصارنا معروفون، وأقول لهم ساندونا من بداية الموسم وفي النهاية سنفرح معا بالألقاب”.