زغبة يقود تشكيلة الأسبوع في دوري “روشن” السعودي”

اختير الحارس الدولي الجزائري، مصطفى زغبة، ضمن تشكيلة الأسبوع الخاصة بدوري “روشن” السعودي.

وأعاد الحساب الرسمي لدوري “روشن” على منصة “إكس”. نشر التشكيلة المثالية للجولة 31، التي أعدها حساب فانتزي دوري روشن، والتي عرفت تواجد، حامي عرين الخضر، زغبة.

وكان الدولي الجزائري، قد تألق في الداربي الذي انتهى على وقع التعادل السلبي بين ناديه ضمك والمضيف أبها. ونجح في صد ضربة جزاء، سددها الهداف البولندي غريغورز كريشوياك في الدقيقة 16.