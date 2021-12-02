زغدار: سيتم فتح مصنع “سوجيديا” بمعسكر قريبا
كشف وزير الصناعة، أحمد زغدار اليوم الخميس، عن فتح مصنع “سوجيديا” بمعسكر قريبا.
وقال زغدار في رده على سؤال شفهي بالبرلمان، إنّ مؤسسة انتاج العصائر وسط مدينة معسكر تم بيعها في المزاد العلني وتم حجزها من صاحبها.
مضيفا أنه وبعد انتهاء اجراءات العدالة ستحول لمركب اقروديف.
في السياق ذانه، أوضح الوزير أن هناك مؤسسات عدة تم بعثها مثل جيجل، والمحروسة، وسيأتي الدور على سوجيديا بمعسكر قريبا.
بالمقابل، أكد زغدار أنه سيتم إعادة بعث المصنعين الآخرين المتوقفين، وهما في حالة دراسة غير أن المشكل يكمن-حسبه- في عتادهما القديم جدا.
الى جانب ذلك، أوضح الوزير أن دائرته الوزارية، تسعى لاسترجاع العقار، الذي سيمنح لمن يَستثمر فيه.
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وزير الصناعة يعقد اجتماع للتكفل بانشغالات الصناعيين الذين تعطلت مشاريعهم
وزير الصناعة يعقد اجتماع للتكفل بانشغالات الصناعيين الذين تعطلت مشاريعهم
عقد وزير الصناعة أحمد زغدار، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة اجتماعا تنسيقيا لتحديد آليات التكفل العاجل بانشغالات الصناعيين الذين تعطلت مشاريعهم.
وذلك بالتنسيق مع وسيط الجمهورية إبراهيم مراد، اين اوضح الوزير زغدار بأن هذا العمل المشترك من شأنه مواصلة الجهود.
والتي ترمي لرفع القيود والعراقيل على المشاريع الاستثمارية العالقة في عدة قطاعات. وذلك بسبب خلفيات بيروقراطية.
معتبرا بأن إدراج وسيط الجمهورية في هذه العملية يعبر عن إرادة سياسية لرفع كل العراقيل التي يتخبط فيها المستثمر.
كما انه لتحقيق هذه الأهداف وضمن مبادئ التنسيق الحكومي، يجب على اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات المكلفة بمتابعة المشاريع الاستثمارية العالقة.
والتي قامت بإحصاء إلى غاية الآن، 402 مشروعا مستكملا لم يدخل حيز الخدمة لعدة أسباب، والتي تعمل على تسريع معالجة هذه المشاريع.
بالإضافة الى ذلك تطرق الوزير إلى التعاون بين القطاعات من أجل تسريع معالجة طلبات الاستفادة من مزايا قانون الاستثمار.
والتي تتواجد على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والتي فاق عددها 1.500 ملفا.
حيث أفضى العمل المشترك إلى تحديد الطلبات التي يمكن رفع التحفظات عنها لاستيفائها الشروط.
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