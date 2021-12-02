زغدار: سيتم فتح مصنع “سوجيديا” بمعسكر قريبا

كشف وزير الصناعة، أحمد زغدار اليوم الخميس، عن فتح مصنع “سوجيديا” بمعسكر قريبا.

وقال زغدار في رده على سؤال شفهي بالبرلمان، إنّ مؤسسة انتاج العصائر وسط مدينة معسكر تم بيعها في المزاد العلني وتم حجزها من صاحبها.

مضيفا أنه وبعد انتهاء اجراءات العدالة ستحول لمركب اقروديف.

في السياق ذانه، أوضح الوزير أن هناك مؤسسات عدة تم بعثها مثل جيجل، والمحروسة، وسيأتي الدور على سوجيديا بمعسكر قريبا.

بالمقابل، أكد زغدار أنه سيتم إعادة بعث المصنعين الآخرين المتوقفين، وهما في حالة دراسة غير أن المشكل يكمن-حسبه- في عتادهما القديم جدا.

الى جانب ذلك، أوضح الوزير أن دائرته الوزارية، تسعى لاسترجاع العقار، الذي سيمنح لمن يَستثمر فيه.

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