زغدار: نعمل على خلق أكبر عدد من مناصب الشغل والمؤسسات

أشرف وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الإثنين، على إطلاق برنامج دعم التنويع الصناعي وتحسين مناخ الأعمال “PADICA”. ثمرة تعاون بين وزارة الصناعة ومندوبية الإتحاد الأوروبي بالجزائر.

وأبرز زغدار أهمية هذا المشروع. في ظل التحولات الهامة التي تشهدها الجزائر في سياستها الاقتصادية والصناعية.

وقال الوزير إن هذا المشروع جاء في ظرف مفصلي. حيث تشهد بلادنا تحولات هامة في سياستها الاقتصادية والصناعية. وذلك ضمن سلسلة الإصلاحات الجوهرية التي تعرفها الجزائر الجديدة.

وأضاف الوزير “أننا اليوم بحاجة للاستفادة من التجارب الناجحة للاقتصاديات الناجعة والناشئة. لتدعيم أسس صناعتنا ورفع تحدي التنويع الاقتصادي الذي جعلته حكومتنا مبتغى يجب تحقيقه. في ظل تحسين ظروف ومناخ أعمال مؤسساتنا”.

وأشار الوزير أن الحكومة وضعت ورقة طريق للانتعاش الاقتصادي تعتمد على الموارد المتنوعة المستدامة خارج المحروقات. وهذه الخريطة مبنية على دعم الدولة للتطوير الصناعي والإنتاج الوطني والبحث التطويري. وترتكز على القطاعات المنتجة للنمو الاقتصادي وتعتمد على الكفاءات الوطنية.

وقال إن الإصلاحات الهيكلية التي بادرت بها الحكومة في مختلف المؤسسات. تهدف لعصرنة النظام البنكي والمالي الذي يعد أرضية لكل الإصلاحات الاقتصادية.

كما تعكف على تحسين مناخ الأعمال من خلال التسهيلات وتبسيط الإجراءات لخلق المؤسسات. والتمكين من الحصول على العقار الصناعي والقروض وتحسين الخدمات العمومية.

وقال إن مفاتيح الانتعاش الاقتصادي تكمن في إشراك المجتمع المدني وجميع الفاعلين الاقتصاديين في صنع وأخذ القرار. من أجل إضفاء الشفافية على التعاملات.

وأضاف “إنها المنهجية التي اعتمدناها من خلال مخطط عمل القطاع. دون إقصاء للأقاليم الداخلية واضعين نصب أعيننا التوازن الجهوي”.

وأورد الوزير أن الرهانات التي تواجهنا كثيرة منها إدماج الصناعة الوطنية في الصناعة التحويلية لمواردنا المحلية. خلق أكبر عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومناصب الشغل، التقليص من نسبة المواد المستوردة والرفع من مستوى حصص التصدير.

وتم تحديد عدد من المحاور الاستراتيجية منها تطوير الاستثمار وتحسين محيط المؤسسة. مرافقة المؤسسات الصناعية من أجل تحسين مستواها التنافسي. تحسين الحوكمة وتوطيد الحوار بين القطاع الخاص والعام. ووضع مخططات تكوين ناجعة وانتهاج سياسة التكوين المستمر للرأس المال البشري.