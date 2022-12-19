زغدار يدعو للشراكة مع الأجانب في صناعة النسيج والجلود

حث وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الإثنين، على تكثيف الشراكات في مجال النسيج والجلود لخلق صناعة محلية قوية.

وقال الوزير، في ندوة صحفية على هامش افتتاحه للطبعة الخامسة للصالون الدولي للنسيج والجلود والمعدات، أن هذا الحدث يفتح المجال أمام المصنعين الجزائريين لإبرام شراكات مع نظراءهم الأجانب في مجال النسيج والجلود.

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، دعا زغدار، المصنعين الجزائريين، إلى تكثيف الشراكات في مجال النسيج والجلود.

وذكر زغدار أن قانون الاستثمار الجديد يمنح نفس التحفيزات للمستثمرين المحليين و الأجانب.

مشيرا الى أن فرع النسيج والجلود يعتبر احد الفروع الاساسية للصناعة التحويلية ويعول عليه في التنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل بالجزائر.

كما أبرز زغدار، أنه سيتم تنصيب 4 لجان وطنية استراتيجية مشتركة بين القطاعات تخص الصناعات الميكانيكية. والصناعات الكهربائية والإلكترونية والصناعات الغذائية وكذا صناعات النسيج والجلود.

موضحا أن الهدف من تنصيب لجنة خاصة بصناعات النسيج والجلود هو خلق فضاء للحوار والتشاور باشراك كل الفاعلين، من القطاعين العمومي والخاص، الناشطين في فرعي النسيج والجلود.

بالإضافة الى الهيئات الرسمية المعنية ومخابر البحث ومراكز التكوين المتخصصة وخبراء في المجال.

وتهدف هذه اللجنة إلى خلق اقطاب صناعية في الولايات التي تعرف تمركزا لصناعات النسيج والجلود. وكذا تقليص فاتورة الاستيراد وتشجيع وترقية الجودة.

كما تصبوا الى اعطاء الفرصة للمؤسسات المحلية لتلبية احتياجات السوق الوطنية. وتطوير المناولة والادماج المحليين وتعزيز سلسلة القيم للمنتوج الوطني. وانشاء تكتلات صناعية وطنية.

من جهة أخرى، أعلن الوزير انه سيتم رفع القيود والعراقيل عن عدد كبير من المشاريع الاستثمارية التي كانت عالقة منذ سنوات.