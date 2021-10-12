زغدار يشجع مؤسسة “BRILEX” على تصدير منتوجاتها نحو الخارج

أثنى وزير الصناعة أحمد زغدار على المجهودات الكبيرة التي بذلتها مؤسسة “BRILEX” لمواد التنظيف، في تلبية إحتياجات السوق الوطنية لاسيما خلال جائحة كورونا.

وخلال معاينته لهذه الوحدة بولاية جيجل، دعا الوزير القائمين عليها ببذل المزيد من المجهودات لمضاعفة الإنتاج. ورفع نسب الإدماج والتوجه نحو الأسواق الخارجية لاسيما الإفريقية منها.

وأكد الوزير أن هذا النوع من الاستثمارات التي تخلق قيمة مضافة ستحظى بكل الدعم والمرافقة من طرف السلطات العمومية. مشيرا إلى ضرورة تدعيم وتشجييع النشاط الصناعي المحلي الخاصبكل الولايات والولوج سوق المنافسة الوطنية والدولية والتوجه نحو التصدير.

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