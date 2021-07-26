زغدار يشدد على تطبيق خطوات إستعجالية تسمح لمجمع “ديفاندوس” تعزيز مكانته في السوق الوطنية

شدد وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الإثنين، على ضرورة تطبيق خطوات إستعجالية تسمح لمجمع “ديفاندوس” والفروع التابعة له بتعزيز مكانته في السوق الوطني.

وأكد زغدار في بيان للوزارة، خلال لقائه مع مسؤولي مجمع ديفاندوس والفروع التابعة له، على الأهمية الكبيرة التي يكتسيها المجمع، خاصة فيما يتعلق بتوفير مناصب الشغل، معتبرا بأن المجمع يملك كل لمؤهلات والإمكانيات الضرورية للخروج من وضعيته الحالية وتحقيق أهدافه.

كما شكلت ضرورة مضاعفة التصدير في الفروع التي يملك فيها المجمع مؤهلات، على غرار السيراميك، أحد أهم النقاط التي ركز عليها الوزير في توجيهاته بالإضافة إلى إستغلال فرص الشراكات المتاحة مع الخواص المحليين مما سيسمح له بتعزيز مكانته في السوق بالنسبة للفروع التي تعرف منافسة كبيرة.

وأشار أيضا إلى ضرورة إستغلال كل وسائل الإنتاج المتاحة وخلق تكامل بين مختلف فروع المجمع تسمح له بتنويع منتجاته وخدماته وولوج أسواق جديدة واعدة.

للإشارة، فإن لقاء وزير الصناعة، مع مسؤولي مجمع الصناعات المحلية “ديفاندوس”، يأتي في إطار مواصلة سلسلة الاجتماعات التي يعقدها مع مسؤولي المجمعات الصناعية العمومية.