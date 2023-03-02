زغدار يكشف عن تاريخ دخول أوّل سيارة جديدة للجزائر

كشف وزير الصناعة اليوم عن تاريخ دخول أوّل سيارة جديدة للجزائر وأيضا عن منح 27 رخصة مسبقة لإستيراد المركبات بمختلف أنوعها ومن مختلف العلامات.

وعلى هامش رده على أسئلة نواب البرلمان صرح زغدار للصحافة “لقد أسدينا أوامر فيما يخص المراقبة الميدانية وان شاء الله عن قريب سوف نمنح هذه الاعتمادات. وفي شهر مارس سنعرف دخول السيارات” الى السوق الوطنية.”

وحول ملف استيراد المركبات كشف وزير الصناعة أنه “تم منح 27 رخصة مسبقة لعدة علامات تخص السيارات والشاحنات والحافلات والدراجات. وقد تم الشروع في عملية الاستثمار (في المنشآت الضرورية) وبعض المستثمرين قاموا بإيداع ملفات تخص طلب الاعتماد النهائي.”

كما تطرق زغدار لمصنع “فيات” بوهران التابع لمجمع ستيلانتيس حيث اكد أنه “يشهد وتيرة متسارعة في الانجاز ويعرف متابعة دقيقة من طرف الجهات الوصية”.

وبخصوص الرخص المسبقة لإستيراد المركبات انه ووفقا لما تنص عليه المادة 5 من المرسوم التنفيذي المحدد لشروط و كيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة ان “المستثمر المكتتب يخضع للحصول على رخصة مسبقة تسمح له بالقيام بإجراءات انجاز استثماراته و لا تعتبر الرخصة المسبقة رخصة للممارسة الفعلية للنشاط” فيما تحدد المادة 7 مدة صلاحية هذه الرخصة المسبقة بـ 12 شهرا.

وستقوم لجان ولائية بمعاينة المنشآت ومراقبة مدى مطابقتها مع دفتر الشروط قبل منح الاعتماد النهائي للمستثمر.