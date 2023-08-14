زغدود يعد البساكرة بنتائج أفضل من الموسم الفارط

وعد المدرب الجديد لاتحاد بسكرة، منير زغدود، أنصار الفريق بنتائج أفضل من التي حققها النادي الموسم الفارط، الذي عانى فيه من شبح السقوط.

وتحدث زغدود، الذي سبق له العمل في اتحاد بسكرة موسم 2016/2017، عن التحد الذي ينتظره، مؤكدا بأنه يعرف النادي جيدا، والمفاوضات مع الإدارة تمت ببساطة وبسهولة.

كما أوضح زغدود، في تصريح لصفحة النادي، بأن العلاقة بينه وبين محيط اتحاد بسكرة بقيت جيدة رغم رحيله، مشيرا إلى أن الإدارة تواصلت معه في مناسبات عديدة، غير أن القدر لم يكتب حينها.

وبخصوص أهدافه، قال زغدود: “عدت وأتمنى أن نكون في المستوى ونقوم بواجبنا مثلما يجب، ونبصم على موسم جيد من حيث النتائج أفضل من سابقه.”

وأبرز مدافع اتحاد العاصمة السابق، بأنه يعرف جيدا أنصار بسكرة، المعروفين بحبهم للفريق، وأنهم يريدون دوما أن يكون في أفضل حالاته.

وختم: “أقول للأنصار كونوا ايجابيين وأبقوا دائما وراء الفريق إلى آخر لحظة من أجل هدف واحد، وهو تقديم موسم أفضل من السابق”.