زغماتي: أول محاكمة في قضايا الفساد ستكون علنية بمحكمة سيدي محمد الاثنين القادم

كشف وزير العدل حافظ ىالأختام بلقاسم زغماتي أنه سيتم الشروع في أولى محاكمات قضايا الفساد يوم الإثنين المقبل الثاني من شهر ديسمبر الداخل.

وأوضح زغماتي أن أول قضية قضية فساد قد برمجت للمحاكمة يوم 2 ديسمبر المقبل وستكون على مستوى محكمة سيدي محمد وعلانية.

وأشار زغماتي أن اول قضية فساد متعلقة بملف تركيب السيارات و الإمتيازات الممنوحة للمصانع، وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضايا تورط فيها وزيران أولان وهمما سلال وأويحيى، ووزيرا صناعة سابقان هما يوسف يوسفي وبدة محجوب، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال.

وقال زغماتي خلال كلمته أمام مجلس الأمة أن اليوم صارت هناك إرادة سياسة عكس السنوات الماضية، أين تم حينها سن قوانين للإبقاء على الفساد.

وأكد زغماتي في كلمته أن ملفات الفساد التي فتحت وتم التحقيق فيها منذ مارس المنصرم تتجاوز بكثير عدد القضايا التي فتحت منذ سنة 2006.