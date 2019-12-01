زغماتي: الوزراء المتهمون في قضايا الفساد سيحاكمون في المحاكم العادية

كشف وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي أن الوزراء المتورطين في قضايا الفساد بما فيهم الوزراء الاولين سيحاكمون في المحاكم العادية.

وقال زغماتي في تصريح صحفي له على هامش تعيين المدير العام بالنيابة لإدارة السجون فيصل بوربالة، وأن كل الوزراء المعنيين و المتورطين في قضايا الفساد سيحاكمون في المحاكم العادية.

وأرجع ذات المسؤول هذا القرار لعدم تنصيب المحكمة العليا للدولة والتي تختص بمحاكمة الوزراء الأاولين و رؤساء الحكومة في حال متابعتهم جزائيا في مخالفات ارتكبوها اثناء ممارستهم لمهامهم