زغماتي: توسيع إجراءات المحاكمة عن بعد لتشمل قضايا الجنايات وإلغاء شرط موافقة المتهم

قال وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، إنّ دائرته الوزارية ستعمل على إجراء تعديل قانوني يسمح بتوسيع إجراءات المحاكمة عن بعد لتشمل قضايا الجنايات وإلغاء شرط الموافقة المسبقة للمتهم، بالإضافة إلى العمل على إجراءات التحقيق القضائي عن بعد.

وأضاف زغماتي خلال كلمته التي ألقاها على هامش تنصيب المدير العام للعصرنة بوزارة العدل كمال برنو، أنه سيتم العمل على إدخال تكنولوجيات الإعلام و الإتصال في القطاع لترقية الخدمات المقدمة للمواطن

وفي هذا الإطار سيتم خلال مخطط عمل الحكومة لسنة 2020 العمل على رقمنة الملف القضائي وإدخال تقنية التبادل الإلكتروني للعرائض سبب ما تسببه الطريقة القديمة من تضييع للوقت والتسبب في تكاليف باهظة.

وعليه أضاف زغماتي، أنه سيتم الشروع في رقمنة الملفات القادمة من المحاكم الإبتدائية إلى المجالس القضائية بعدها سيتم رقمنة ملفات المحكمة العليا ومجلس الدولة.

وفي هذا السياق أضاف ذات المتحدث، أن الوزارة تعمل على إدخال وتعميم تكنولوجيات الإعلام و الإتصاف في القطاع أيضا من خلال العمل على إلغاء عمليات الإيداع المركزي للملفات، فضلا عن استحداث صفحة رسمية للوزارة على مواقع التواصل الإجتماعي فايسبوك والتي تجاوزت الـ7 ألاف مشترك، فضلا عن التفاعل الكبير الذي تعرفه.