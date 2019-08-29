زغماتي: شبكات التهريب والفساد تحاول السيطرة على القرار السياسي بالجزائر

حذر وزير العدل بلقاسم زغماتي، من أن شبكات التهريب المتحالفة مع شبكات الفساد تحاول السيطرة على القرار السياسي في الجزائر.

وتحدث زغماتي خلال إشرافه على تنصيب رئيس مجلس قضاء ورقلة عن تحالف وتواطؤ بين شبكات التهريب بالحدود وبين شبكات الفساد.

وقال وزير العدل إن شبكات التهريب دائما ما تسعى وتحاول تبييض الأموال من عائدات نشاطها الإجرامي.

وأكد الوزير أن شبكات التهريب، تستغل بؤر الفساد المندسة في النسيج الاجتماعي والمؤسساتي في البلاد للقيام بتك المهمة.

وأضاف الوزير أن من أوجه التواطؤ بين التهريب والفساد هو أن هذا الأخير يشكل عاملا لازدهار التهريب وانتشار الاتجار بالمخدرات.

ويقوي هذا الفساد حسب بلقاسم زغماتي المجموعات الإجرامية ويساعدها على تحقيق أهدافها الإستراتيجية.

وأضاف وزير العدل أن من بين الأهداف الإستراتيجية لشبكات التهريب والفساد هو التحكم في القرار الإداري والقرار السياسي في البلاد.

ولمحاربة ذلك، كشف الوزير عن تعديلات في قادم الأيام على قانون الإجراءات الجزائية.

ومن المرتقب أن يجري توسيع صلاحيات الجهات القضائية ذات الاختصاص الإقليمي باعتبارها المختصة في هذا النوع من الإجرام.