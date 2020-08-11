زغماتي: وزارة العدل تركز على الشفافية في التواصل وتوفير المعلومة الرسمية

قال وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي أن المساواة في الالتحاق بالوظائف في قطاع العدالة و محاربة التعسف والمحاباة هو من صميم عمل مصالح وزارة العدل في الوقت الحالي

وأكد زغماتي أن إردة قطاع العدالة تتركز بالأساس على انتهاج الشفافية في التواصل الاجتماعي، خاصة ماتعلق بعمليات التوظيف و الترشيحات في المسابقات بمختلف أنواعها.

كما أضاف ذات المسؤول أن الوزارة ستكز أيضا على الشفافية في نشر المعلومات و التواصل على كل منصاتها الالكترونية وتوفير المعلومة الرسمية في الوقت اللازم على موقعها الرسمي، وعلى منصال