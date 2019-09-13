زغماتي يعرض مشروعي قانوني الانتخابات والسلطة المستقلة أمام مجلس الأمة

عرض وزير العدل حافظ الاختام بلقاسم زغماتي، اليوم الجمعة، مشروعي قانوني الانتخابات ومشروع قانون العضوي للسلطة المستقلة للانتخابات، أمام نواب مجلس الأمة .

وقال بلقاسم زغماتي، خلال عرضه مشروعي قانوني الانتخابات ومشروع قانون العضوي للسلطة المستقلة للانتخابات ، ان الجزائر على موعد انتخابي هام ، لتعبير الحر عن اصوات الشعب بكل حرية و ديمقراطية قبل موعد السنة الجارية .

وأوضح الوزير ، أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ستعهد لها مهمة تنظيم ومراقبة الانتخابات في جميع مراحلها بداية من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية إعلان النتائج الأولية.

وقال زغماتي ، أنه “تم بموجب هذا النص تحويل كافة صلاحيات السلطات العمومية أي الإدارية في المجال الانتخابي إلى هذه السلطة”، التي ستتمتع “بالشخصية المعنوية والاستقلاليةالمالية والإدارية .

وأضاف زغماتي، أنّ السلطة ستعهد لها مهمة تنظيم العملية الانتخابية ومراقبتها والإشراف عليها في جميع مراحلها بداية من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية إعلان النتائج الأولية للانتخابات”.

وأبرز أن هذه السلطة ستتولى كافة الصلاحيات، التي كانت موكلة للإدارة العمومية في المجال الانتخابي بحيث ستشرف على العملية في كافة ربوع الوطن وخارجه، كما أنها تتمتع بميزانية خاصة لتسييرها واعتمادات موجهة للعمليات الانتخابية.

وأبرز زغماتي، أن النص المقترح الخاص بهذه الهيئة والمتكون من 54 مادة تضمن تحضير وإجراء الانتخابات بكل “نزاهة وشفافية وحياد” ولتحقيق ذلك تقوم الهيئة بمسك البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة وقوائم الانتخابات بالبلديات والقنصليات وكذا استقبال ملفات الترشح لرئاسة الجمهورية والفصل فيها إلى جانب إعلان النتائج، ومراقبة تمويل الحملة الانتخابية.

كما تتلقى هذه السلطة كل عريضة أو تبليغ أو احتجاج متعلق بالانتخابات.