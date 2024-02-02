زفاف ملكي جديد بالعائلة المالكة البريطانية

أعطى الملك تشارلز الضوء الأخضر لإقامة حفل زفاف ملكي تشهده العائلة الملكية البريطانية.

وحسب مجلة دايلي ميل البريطانية، سيتزوج الأمير أندرو، شقيق الملك تشارلز، من طليقته سارة فيرغسون مرة أخرى.

ويسعى الأمير أندرو لاستعادة علاقته الزوجية من طليقته سارة فيرغسون. وأراد الحصول على مباركة شقيقه الأكبر الملك تشارلز في هذه الخطوة. رغم أنه رسمياً لا يحتاج إلى هذه الموافقة.

فالأمير أندرو، ليس ضمن المراكز الـ6 الأولى المتسلسلة في ولاية العرش. وهي المراكز التي تحتاج حصرياً إلى هذه الموافقة لإتمام زيجاتها.

ومن المقرر أن يكون حفل الزفاف زفافاً ملكياً، لكنه لن يشهد الحفلات الموسعة المعتادة والتي تكون بإطار رسمي وشعبي. وهو ما يختلف كليةً عن الزفاف الملكي الكبير الذي حظي به أندرو وسارة أثناء زفافهما الأول في عام 1986.

وكانت سارة قد انفصلت عن أندرو في عام 1996، وكانت دومًا تُشبه علاقتها به بقصة “سندريلا”. ابنة المزارع البسيط التي تزوجت أميراً وسيماً.

وأمضى الأمير أندرو 22 عاماً في البحرية الملكية البريطانية، وخلال هذه السنوات خدم عام 1982 كطيار لطائرة هليكوبتر في حرب فوكلاند.