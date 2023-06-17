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الرياضة

زفيزف: “الفرصة مواتية لتعويد الجدد على أجواء إفريقيا”

بقلم محمد.ل
زفيزف: “الفرصة مواتية لتعويد الجدد على أجواء إفريقيا”
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دعّم رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، جهيد زفيزف، فكرة الناخب الوطني، جمال بلماضي، بخصوص استغلال مباراة الغد أمام أوغندا، من أجل تجريب بعض العناصر الجديدة.

وقال زفيزف، في تصريحات خص بها “النهار” اليوم السبت. من مطار دوالا الكاميرونية: “حسمنا التأهل والصدارة في الجولة الـ 4.. الآن هدفنا تعويد بعض اللاعبين على أجواء إفريقيا”.

وأضاف رئيس الفاف في السياق ذاته: “المدرب يملك حوالي 15 لاعبا جديدا، وسيكون أمام فرصة إشراكهم للتأقلم مع أجواء إفريقيا، تحسبا للاستحقاقات القادمة.. وخاصة كأس إفريقيا”.

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