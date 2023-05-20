زفيزف: “الكاف عيّنت مكتبا مستقلا لاختيار منظمي كان 2025 و2027”

لمّح رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” جهيد زفيزف، إلى ثقته في الاتحاد الإفريقي للعبة “كاف” بخصوص اختيار منظمي كأس أمم إفريقيا نسختي 2025 و2027.

وتنافس الجزائر، على احتضان “كان” 2025، التي تم سحبها من غينيا، بسبب التأخر الكبير المسجل في بناء مختلف المنشآت. إلى جانب كل من نيجيريا والبنين (ملف مشترك) وزامبيا والمغرب.

كما ترشحت الجزائر، لاحتضان طبعة 2027، إلى جانب كل من من مصر وبوتسوانا وملف مشترك ثلاثي لكل من كينيا وأوغندا وتنزانيا.

وعن حظوظ الجزائر، في احتضان أغلى المنافسات الإفريقية للمنتخبات. قال زفيزف: “الكاف عينت مكتب دراسات مستقل ويملك كل المقاييس التي يعمل بها”.

وختم زفيزف في تصريح له أمس الجمعة. على هامش نهائي كان أقل من 17 سنة : “الملف (يقصد ترشح الجزائر) قيد الخبرة.