زفيزف: “كل المنتخبات قوية وتملك ثقافة المنافسة في بطولة الناشئين”

أدلى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف، بأول تعليق له اليوم الأربعاء، عقب سحب قرعة كان 2023 لأقل من 17 عاما.

وصرح زفيزف، بخصوص القرعة، لتلفزيون “النهار”: “كل المنتخبات الإفريقية قوية، وتملك ثقافة المنافسة في بطولة الناشئين”.

كما أضاف رئيس الفاف: “نحن نحضّر منتخبنا الوطني لأقل من 17 عاما منذ سنة، من خلال عدة دورات وتربصات”.

وتابع جهيد زفيزف: “منتخبنا سيواصل تحضيراته، وسنضع كل الامكانات أمام الطاقم الفني لضمان الجاهزية التامة لمنتخبنا في هده المنافسة”.

يذكر أن المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، سيواجه السنغال، الكونغو والصومال، في كان 2023، بملعب “نيلسون مانديلا” بالجزائر.