زفيزف متفائل بتمديد آجال تحديد الأندية المعنية بالمشاركتين القاريتين

أكد رئيس “الفاف” جهيد زفيزف، بأنه متفائل بالحصول على ترخيص استثنائي من الاتحادية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، من أجل تمديد آجال تحديد الأندية الجزائرية المعنية بالمشاركة في المنافستين القاريتين.

وكانت “الكاف” قد حددت موعدا الأسبوع الأخير من شهر جوان الجاري. كآخر موعد أمام الاتحادات من أجل تحديد الأندية المشاركة في رابطة الأبطال وكأس الكاف. في حين يختتم الموسم الكروي الجاري في الـ 15 من شهر جويلية المقبل.

وقال زفيزف، حول هذه النقطة: “قدمنا للكاف أسباب موضوعية.. ومتفائلون بالحصول على ترخيص من أجل تأجيل تحديد الأندية الجزائرية التي ستشارك قاريا”.