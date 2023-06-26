زفيزف: “ملف احتضان كان 2025 مبني على أسس مدروسة”

أكد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” جهيد زفيزف، ثقته في فوز الجزائر، بشرف تنظيم منافسة كأس أمم إفريقيا 2025، التي تم سحبها من غينيا.

وانفعل زفيزف على هامش انعقاد الجمعية العامة العادية لـ”الفاف” اليوم الاثنين، بعدما سئل عن ملف الجزائر لـ “كان 2025” ورد قائلا: “البلد الوحيد الذي يتكلم على الملف”.

ليضيف بعدها: “تحدثت من قبل وأعدت الحديث خلال الجمعية العامة أيضا.. قدمنا ملف جدي ومبني على أسس مدروسة”.

وختم رئيس الفاف: “الملف يتواجد محل دراسة مختصين الآن.. نحن واثقون وإن شاء الله ما يكون غير الخير”.