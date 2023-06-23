زفيزف: “عملية تشبيب المنتخب في نهايتها”
بقلم محمد.ل
أكد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” جهيد زفيزف، بأن المنتخب الوطني، بحاجة إلى الاستقرار مع اقتراب مواعيد مهمة تنتظر أشبال بلماضي.
وأوضح رئيس “الفاف” في هذا الصدد: “الآن الاستقرار.. نحن على مقربة من الاستحقاقات المقبلة، بين تصفيات المونديال وكأس إفريقيا”.
وأضاف زفيزف، في تصريحات إعلامية عقب اختتام تربص الخضر، الخاص بشهر جوان الجاري: “عملية التشبيب في المنتخب حدثت باستقدام لاعبين جدد. والآن هي في نهايتها بداية من شهر سبتمبر”
وختم: “حان الوقت من أجل الاستقرار في الفريق من أجل التأهّب والاستعداد للاستحقاقات القادمة”.
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