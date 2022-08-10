زفيزف يحرج رئيس “الكاف” موتسيبي ويعترض على اقصاء الصحراء الغربية

اعترض رئيس “الفاف”، جهيد زفيزف، خلال مشاركته في المؤتمر 44 للإتحاد الإفريقي لكرة القدم بتنزانيا. على التعديلات التي مست النظام الأساسي لـ “الكاف”. خلال الجمعية العمومية الثالثة والأربعين، التي جرت العام الماضي في العاصمة المغربية الرباط.

وسجل زفيزف نقطة من ذهب في أول مهمة خارجية له رئيسا لـ “الفاف”. على هامش أشغال المؤتمر 44 للإتحاد الإفريقي. الذي احتضنه مدينة “أروشا” حين أثار موقف الجزائر الديبلوماسي من قصر انضمام بعض الدول إلى الإتحاد الإفريقي. وهو ما اعتبره تدخلا سياسيا في الشأن الرياضي.

وطلب رئيس “الفاف” الكلمة أمام أنظار جميع ممثلي الاتحادات القارية، للحديث عن التعديل الذي صادق عليه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ومس الفصل الرابع من النظام الأساسي لـ “الكاف”، خلال الجمعية العمومية التي نظمها يوم 12 مارس الماضي، والتي شهدت انتخاب “باتريس موتسيبي” رئيسا جديدا لـ “الكاف”.

وقبل أن يطرأ التعديل على المادة 4 من النظام الأساسي للإتحاد الإفريقي، كانت تنص “على أن “الكاف” مفتوح لجميع الطلبات المقدمة من الإتحادات الوطنية الإفريقية كممثلين رسميين يديرون كرة القدم في بلدانهم”.

لكن بعد المصادقة، أصبح لا يمكن لدولة غير عضو في الأمم المتحدة الجلوس في هيئة دولية ذات طبيعة ثقافية أو رياضية أو غيرها.

وهو ما تسبب في حظر عضوية بعض الدول على غرار جمهورية الصحراء العربية الصحراوية الديمقراطية وصومالاند.

واعتبر زفيزف على هامش تدخله، أن إلغاء حق الدول غير الأعضاء في الانضمام إلى الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، يتعارض مع لوائح “الكاف” و”الفيفا”.

داعيا ذات المتحدث إلى الغاء التصويت على المادة الرابعة أو إجراء تعديل جزئي تماشيا مع رغبة بلد عضو “الكاف”(الجزائر).

وكانت قضية التصويت ضد انضمام دول غير أعضاء في الأمم المتحدة، قد أثارت جدلا واسعا العام الماضي على هامش مؤتمر الرباط. بعدما خالف الرئيس السابق خير الدين زطشي، كل التوقعات وصادق علما أو جهلا على تعديل نص المادة الرابعة. رغم علمه بتعارضها مع السياسة الخارجية للجزائر وهو ما كلفه منصبه رئيسا لـ “الفاف”.

واعترف رئيس الجامعة الملكية المغربية، فوزي لقجع، وقتها أن تعديل الفصل الرابع من لوائح الاتحاد الافريقي. كان هدفها الأساس هو قطع الطريق على الجزائر التي عملت منذ 2013 ـ حسبه ـ من أجل تسهيل دخول ما أسماها بـ “جبة البوليساريو” ومنحها عضوية في “الكاف”.