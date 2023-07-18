زفيزف يهنئ أناتوف بنجاحه في البكالوريا

هنأ جهيد زفيزف، رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، المستقيل من منصبه، لاعب المنتخب الوطني لفئة أقل من 17 سنة، مسلم أناتوف، بعد حصوله على شهادة البكالوريا 2023، بمعدل 15.93.

وأشادت “الفاف” عبر موقعها الالكتروني، بما حققه ابن مدينة تندوف، مؤكدة بأنه منتوج محض لأكاديميتها في سيدي بلعباس.

كما أوضح المصدر ذاته، بأن أناتوف، يعتبر رمز نجاح أكاديمية “الفاف” وهو الذي توج رفقة الخضر لأقل من 17 سنة بكأس العرب سنة 2022، ووصل إلى ربع النهائي في كأس أمم إفريقيا 2023 لذات الفئة.

وأضاف: “بهذه المناسبة السعيدة، رئيس الفاف جهيد زفيزف، وأعضاء المكتب الفيدرالي، يهنؤون أناتوف، واللاعبين الشبان الذين تحصلوا على البكالوريا.. وكل التلاميذ الجزائريين”.