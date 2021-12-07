زكارة: تسجيل 1365 مشروع إستثماري خلال 9 أشهر الأولى بقيمة 3959 مليار دج

قال المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الإستثمار مصطفى زكارة، أنه تم تسجيل 1365 مشروع إستثماري خلال 9 أشهر الأولى من 2021.

وأضاف زكارة في تصريح لتلفزيون “النهار”، أن قيمة الإستثمارات تعادل 3959 مليار دج. مقابل خلق 35 ألف منصب شغل. كما أنه من بينها 715 مشروع يخص قطاع الصناعة أي 52 بالمائة من مجمل المشاريع. مؤكدا أنه تم تسجيل طلبات إستثمارات أجنبية تنتظر ترخيص المجلس الوطني للاستثمار.

وكشف زكارة، أن هناك نظرة جديدة لإعادة هيكلة نص قانون الإستثمار لسنة 2016، خاصة وأنه يحتوي على نقائص تستدعي بعض التعديلات. كما أن الأمانة العامة اقترحت تعديل قانون الاستثمار 2016 لتحقيق استقرار تشريعي.

وأوضح زكارة في ذات السياق، أن لأمانة العامة لاحظت أن المشروع ليس بالمستوى لاستحداث قانون استثمار جديد. مشيرا إلى أنه قبل مراجعة القانون يجب تقديم حصيلة عن قانون الاستثمار 2016. خاصة وأن النصوص التنظيمية سابقا كانت وسيلة للهروب للأمام

وأفاد ذات المتحدث، أن وكالة ANDI حررت 581 ملف استثماري و 356 رفعت التجميد عنها. كما أن دورها منحصر في التسجيل وليس ترقية الاستثمارات.

وأكد المسؤول أن ترقية الاستثمار تتطلب أموال وميزانية ANDI ضعيفة جدا. داعيا في ذات السياق إلى توسيع صلاحيات وكالة ANDI من أجل مرافقة المستثمرين ميدانيا.

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