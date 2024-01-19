زكريني: “أبونغيل من خيرة حكام جنوب إفريقيا”

نوه الحكم الجزائري السابق، محمد زكريني، بمستويات الحكم الجنوب إفريقيا، توم أبونغيل، الذي عيّنه لجنة التحكيم التابعة لـ”الكاف” لإدارة مباراة الخضر وبوركينافاسو، غدا السبت، ضمن الجولة الـ 2 لـ”كان” كوت ديفوار.

وقال زكريني، حول أبونغيل: “هذا الحكم خلف غوميز (الحكم الجنوب إفريقي الشهير) بعد تقاعده. وهو الرقم واحد في جنوب إفريقيا، وشارك في “الشان” التي احتضنتها الجزائر، واعتبره من خيرة حكام إفريقيا”.

وأضاف ذات المتحدث في تصريح إذاعي اليوم الجمعة: “الحكام الذين تم تعيينهم في لقاء الخضر وبوركينافاسو، لا بأس بهم. يملكون الخبرة والتجربة.. لكن داخل أرضية الميدان شيء آخر ولا ندري ما سيحدث، ونتمنى أن يكونوا في المستوى”.