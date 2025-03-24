زكريني: “الجزائر أثبتت أن الرياضة ليست وسيلة لتمرير نوايا استعمارية”

أكد الحكم الدولي السابق، محمد زكريني، أن قرار “التاس” في القضية التي رفعتها “الفاف” واتحاد العاصمة ضد الكاف ونادي نهضة بركان والجامعة المغربية لكرة القدم، هو انتصار للحق وللمواقف السديدة للجزائر.

وأرغمت المحكمة الرياضية الدولية، “الكاف” على تنفيذ قراراها. المتعلق بمنع الأندية ارتداء قمصان تتضمن شعارات أو رموز أو صور ذات طابع سياسي.

وقال زكريني: “الجزائر تثبت مرة أخرى أن سيادتها خط أحمر، وأن الرياضة لا يمكن أن تكون وسيلة لتمرير نوايا استعمارية بخرائط وهمية توسعية.. هذا انتصار للجزائر وللفاف ولاتحاد العاصمة”.

وواصل خبير التحكيم في تصريحات خص بها وكالة الأنباء الجزائرية: “الجزائر أكدت أنها بلد المواقف والعدالة، ولن يسمح بأن يفرض عليه شيء من أي كان. وها هي اليوم، تؤكد بقوة وبفعالية دبلوماسيتها الرياضية”.

وختم زكريني: “بالفوز الذي حققته الجزائر ورفعها لتحدي كبير وانتهاجها سياسة المجابهة. أكدت أنها بلد يمتلك الكثير من الامكانيات، التي يجعله في مستوى الرهانات والتحديات. التي يشهدها الفضاء الكروي الافريقي”.