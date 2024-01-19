زكريني: “غربال شرف الصافرة الجزائرية وأثبت أنه الرقم واحد”

أشاد الحكم السابق، محمد زكريني، بالأداء المميز الذي قدمه الحكم الجزائري، مصطفى غربال، في قمة أمس، بين كوت ديفوار ونيجيريا، ضمن منافسة كأس أمم إفريقيا.

وكان غربال، قد أعلن عن ضربة جزاء لنيجيريا، حسمت بها المباراة أمام تشكيلة البلد المضيف. التي كانت مدعمة بـ 60 ألف مناصر.

وعن ذلك، قال زكريني في تصريحات إذاعية: “أقول وأكرر غربال احتل المرتبة الأولى افريقيا، وكل الحكام في كوت ديفوار وعددهم 68 مصنفون”.

ليضيف: “غربال يحتل المرتبة الأولى وصدام أمس، من أكبر مباريات الكان.. لما كوت ديفوار تنهزم في ملعبها بضربة جزاء أمام 60 ألف متفرج ليس من السهل”

وواصل زكريني: “ولكن لما أعلن عن نهاية اللقاء. لا أحد تحدث عن التحكيم. لقد أدى مباراة ممتازة، وكان عند حسن ظن الجميع. وانتهت المباراة بدون بطاقة، حقيقة لقد عرف كيف يسير الأمور، بفضل التركيز والتمركز وقوة الشخصية”.

وختم الحكم السابق: “كل هذه الأمور ساعدت غربال، في تلقى الاحترام من طرف اللاعبين وحتى غرفة “الفار” المكونة من الثنائي الجزائري بن براهم لحلو ومقران قوراري. كانت في المستوى، وساعدته كثيرا في لقطة ضربة الجزاء.. الصافرة الجزائرية شرفت الجزائر وإفريقيا”.