زكري: “الأخدود حقق البقاء في دوري روشن لأنه اختار زكري”

أطلق المدرب الجزائري، نور الدين زكري، الذي قاد نادي الأخدود السعودي، لضمان بقاءه في دوري “روشن” تصريحات، مثيرة وتحمل الكثير من النرجسية والثقة الزائدة.

واستنجد الأخدود، بالمدرب السابق لمولودية الجزائر، شهر أفريل الماضي، خلفا للمدرب السلوفاكي، مارتن سيفيلا، ونجح في قيادة الفريق لضمان البقاء.

وقال زكري: “كل الأندية التي سقطت تواصلت معي، وكان هناك اتصالات مرة واثنين. وأعطيت الموافقة للأندية الثلاثة، ولكن ذهبوا إلى المدرب الأجنبي”.

مضيفا في تصريحات لبرنامج “أكشن مع وليد” السعودي: “الأخدود حقق البقاء. لأنه اختار زكري، وإدارة النادي شابة، قد لا تملك خبرة مثل الإدارات التي اعتدت العمل معها مثل الرائد والفيحاء وضمك، ولكنها طموحة”.

وواصل ذات المتحدث: “بقاء الأخدود في دوري روشن، يساوي حصول الهلال على لقب الدوري وأكثر”.

وختم: “أتحدى المدرب جيسوس أو غيره، أن يأتي مع تبقي 7 مباريات. ويحقق البقاء، زكري رقم 1، وفرحتي بالبقاء هي المعتادة. وصرخة رد في الملعب لمن يريد سقوط المدرب زكري”.