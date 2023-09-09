زلزال المغرب.. ارتفاع عدد الضحايا الى 2012 قتيلا و2059 مصابا

أفادت وزارة الداخلية المغربية، مساء اليوم، بارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب الى 2012 قتيلا و2059 جريحا بينها 1404 إصابات خطيرة.

وسجل أكثر من نصف هؤلاء القتلى معظمهم في مناطق جبلية جنوبي مراكش، وفق آخر حصيلة رسمية أعلنتها نفس الوزارة.

وسجل أكثر من نصف هؤلاء القتلى، في إقليمي الحوز وتارودانت وشيشاوة، وورزازات، وبعمالة مراكش.

وقالت الوزارة ان عملية الإنقاذ متواصلة، حيث تم تجنيد وحدات تدخل متخصصة مكونة من فرق البحث والإنقاذ.