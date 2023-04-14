زلزال بقوة سبع درجات قبالة سواحل إندونيسيا

وقع زلزال قوي بلغت شدته سبع درجات الجمعة في البحر شمال جزيرة جاوة الإندونيسية، كما أعلن المعهد الأمريكي للجيوفيزياء.

واستبعدت الوكالة الإندونيسية للجيولوجيا حدوث تسونامي بعد الزلزال الذي وقع على عمق 594 كيلومترًا. وقال المعهد الأمريكي إن الزلزال حدث عند الساعة 16,55 بالتوقيت المحلي.

وحدد مركز الزلزال على بعد أكثر من 96 كيلومترًا عن توبان و157 كيلومترًا عن سورابايا المدينة الثانية0 من حيث عدد السكان في إندونيسيا.

وتقع إندونيسيا فوق ما يسمى “حزام النار في المحيط الهادي”، وهي منطقة نشطة زلزاليًا جدا. حيث تلتقي صفائح مختلفة من قشرة الأرض وتسبب زلازل متكررة.

وشهدت البلاد تاريخًا من حدوث الزلازل المدمرة وأمواج تسونامي. من بينها زلزال سولاويزي عام 2018 الذي راح ضحيته ما يزيد على ألفي شخص.

وبداية عام 2022، ضرب زلزال جزيرة جاوة الإندونيسية مما أسفر عن مقتل نحو 162 شخصًا وإصابة المئات.

وبلغت قوة الزلزال حينها 5.6 درجة على مقياس ريختر في بلدة سيانجور في جاوة الغربية. على عمق ضحل يصل إلى 10 كيلومترات، بحسب بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.