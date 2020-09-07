زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شمال إيران

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريشتر فجر اليوم الاثنين، محافظة راميان التابعة لإقليم جلستان بشمال شرقي إيران.

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريشتر فجر اليوم الاثنين، محافظة راميان التابعة لإقليم جلستان بشمال شرقي إيران.

وتضررت بعض الوحدات السكنية في القرى الجبلية لإيران، ولكن لم تصل أي تقارير تفيد بإصابة أحد جراء انهيار الوحدات السكنية.

وأصيب الضحايا أصيبوا إثر الاضطراب والهلع من قوة الزلزال أثناء الخروج من المنازل وكذلك بسبب بعض حالات الإصابة القلبية.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران بأن الزلزال وقع على عمق 9 كيلومترات من سطح الأرض.

وأفاد ذات المركز الزلزالي للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن سكان محافظات سمنان ومازندران وخراسان شمالي الإيرانية شعروا أيضا بالهزة.