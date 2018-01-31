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زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب أفغانستان

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زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب أفغانستان
بقلم أمينة.ل/وكالات

هز زلزال بقوة 6.2 درجات على سلم ريشتر العديد من المناطق في أفغانستان.

وهذا حسب ما نقلته وكالة “رويترز”…

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