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زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب إندونيسيا

بقلم نسرين محفوف
زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب إندونيسيا
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كشفت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية إن زلزالا بلغت قوته 6.4 درجة وقع قبالة جزر تانيمبار الإندونيسية في إقليم مالوكو.

واستبعدت الوكالة احتمال حدوث موجات مد (تسونامي)، مشيرة إلى أن مركز الزلزال كان على عمق 97 كيلومترا.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر مادية.

وتقع إندونيسيا على “حزام النار” في المحيط الهادئ حيث تلتقي صفائح تكتونية. يؤدي احتكاكها ببعضها إلى هزات أرضية وثوران براكين.

في 21 نوفمبر الماضي، ضرب زلزال بلغت قوته 5,6 درجة مقاطعة جاوا الغربية. في جنوب شرق آسيا، حيث أسفر عن مقتل 602 شخص.

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