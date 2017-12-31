زلزال جديد يضرب إيران

شهدت إيران صبيحة اليوم الاحد، زلزالا بقوة 4.7 درجات على مقياس ريشتر بضواحي منطقة بالاده بمحافظة فارس جنوب إيران.

وحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الإيرانية “تسنيم”، فإن الزلزال ضرب منتصف الليل وفجر اليوم بالتوقيت المحلي لإيران.

وأوضح المصدر، أن الزلزال وقع على عمق 18 كلم في خط طول 52 والعرض 29.49

في حين لم يتم ذكر الأضرار التي خلفها هذا الزلزال.

للإشارة، عرفت عدة مناطق ومدن إيرانية من بينها طهران هزات أرضية كان أعنفها الزلزال الذي ضرب الشهر الماضي

في قرى وبلدات بإقليم كرمنشاه بلغت شدته 7.3 درجات خلف مقتل اكثر من 600 شخصا وآلاف الإصابات.