زلزال جديد يضرب تركيا وارتفاع حصيلة الضحايا إلى 3703 قتيل و22286 جريح

أعلن رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية عن ارتفاع حصيلة القتلى جراء الزلزال إلى3703 قتيل و22286 مصاب.

وقد ضرب زلزال جديد دولة تركيا، بشدة 5 درجات على سلم ريشتر. حسب مركز رصد الزلازل الأوروبي.

وقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة جراء الزلزال. لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تركية.

كما أعلن الرئيس التركي تعليق الدراسة في كافة أنحاء البلاد إلى غاية 13 فيفري، وفي مناطق الكارثة حتى 20 فيفري.

ويواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جهوده من مركز تنسيق المعلومات الحكومي لمواجهة آثار الزلزالين اللذين ضربا جنوبي البلاد أمس الاثنين.

وجاء ذلك بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الثلاثاء.

وأشار البيان أن الرئيس أردوغان سيتلقى معلومات من المسؤولين عن الوضع الأخير في مناطق الزلزال وينسق الجهود بهذا السياق.

والاثنين، ضرب زلزال تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.​​​​​​​