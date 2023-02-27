زلزال جديد يضرب تركيا

قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالا بقوة 5.5 درجة ضرب شرق تركيا اليوم الاثنين.

وأوضح المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن الزلزال وقع على عمق 5 كيلومترات.

لم تتوقف الهزات الأرضية خلال الفترة الماضية، بين الزلزال المدمر الذي ضرب فجر الـ6 من فيفري جنوب تركيا وشمال سوريا. مخلفا عشرات الآلاف من الضحايا في كلا البلدين.

وقالت إدارة الكوارث التركية في بيان الاثنين، إن الزلزال كان مركزه مقاطعة مالاطيا وعلى عمق سبعة كيلومترات.

وأتى الإعلان الجديد بعد أيام من كلام خبير الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس الذي ذاع صيته حول الكرة الأرضية مؤخراً. حول حدوث بعض الأنشطة الزلزالية في الفترة ما بين 25 و26 من فيفري الجاري، و”لكن ربما ليست كبيرة”.

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