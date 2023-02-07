زلزال سوريا.. وصول 86 عون من الحماية المدنية إلى مطار حلب

وصل، اليوم الثلاثاء، فريق الحماية المدنية المتكون من 86 عون بمختلف الرتب و الاختصاصات لدولة سوريا. حيث حطت الطائرة التابعة للجيش الوطني الشعبي، في مطار حلب.

وتأتي هذه المبادرة، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أمر بأرسال المساعدات وافراد الحماية المدنية إلى سوريا. من أجل تقديم يد العون و المساعدة بعد الزلزال المدمر الذي مس البلاد.

للإشارة، وصل فريق الحماية المدنية، خلال الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، إلى مطار عنتاب في تركيا. وهذا من أجل تقديم يد العون والمساعدة إثر الزلزال المدمر الذي ضرب كل من تركيا وسوريا.

كما أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية رفقة المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف ليلة الإثنين، على انطلاق الفريق الثاني للبحث والإنقاذ في الأماكن الحضرية للحماية المدنية HUSAR بقيادة المقدم ناصر بوشريفي إلى سوريا للمشاركة في عمليات الانقاذ والاسعاف.

في حين، سيشارك في عمليات الإنقاذ بتقنيات ووسائل وفق المعايير الدولية التي تشترطها المجموعة الإستشارية الدولية للبحث والإنقاذ .