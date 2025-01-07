زلزال عنيف يضرب الصين.. قتلى ومفقودون تحت الأنقاض

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 95 شخصا إثر زلزال بلغت قوته 6.8 درجات على مقياس ريشتر منطقة التبت جنوب غربي الصين.

وقال المركز الصيني لشبكات الزلازل، إن “زلزالا قوته 6.8 درجات هز شيغاتسي ثاني أكبر مدينة في التبت والمنطقة المحيطة”. في حين قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن “زلزالا بقوة 7.1 درجات على مقياس ريختر وقع في منطقة التبت بالصين”.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور انهيارات مبان تحولت إلى كومة ركام. إضافة إلى تحطم واجهات محلات وتضرر سيارات. كما قام رجال الدفاع المدني بمحاولات عديدة لإنقاذ أشخاص من تحت الركام.

وأفادت وكالة “شينخوا” الصينية، بأن الزلزال وقع في محافظة دينغري في مدينة شيغاتسي بمنطقة شيتسانغ الذاتية الحكم جنوب غربي الصين، في الساعة 9:05 بتوقيت بكين.

وأكد المركز الصيني وقوع الزلزال في الساعة 9:05 صباح اليوم (بتوقيت بكين).

بدورها، ذكرت وسائل إعلام هندية، أن الزلزال شعر به سكان العاصمة النيبالية كاتماندو على بعد نحو 400 كيلومتر، إذ أفادت التقارير بأن السكان فروا من منازلهم.

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