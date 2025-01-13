زلزال عنيف يضرب اليابان.. تحذير من تسونامي

ضرب مساء اليوم الإثنين بالتوقيت المحلي زلزال كبير بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريشتر قبالة ساحل محافظة ميازاكي في كيوشو باليابان.

وسجل الزلزال، الذي نشأ على عمق 30 كيلومترًا، قوة قصوى بلغت 5 درجات على المقياس الزلزالي الياباني. وقد صدر تحذير من حدوث تسونامي لمحافظتي ميازاكي وكوتشي.

ووفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية، فإن المناطق التي شهدت أعلى الهزات شملت مدينة ميازاكي ومدينة تاكاهارو ومدينة شينتومي. والتي سجلت جميعها شدة ضعيفة من المستوى 5. وفي الوقت نفسه، سجلت مدينة كورومي في محافظة فوكوكا هزات من المستوى 4.