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زلزال قوي جدا يضرب غربي كندا

بقلم نادية بن طاهر
زلزال قوي جدا يضرب غربي كندا
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ضرب زلزل بقوة 6.5 درجات على مقياس ريشتر قبالة ساحل مدينة بورت ماكنيل في إقليم كولومبيا البريطانية، غربي كندا.

وحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، حدد مركز الزلزال في المحيط الهادي على عمق عشرة كيلومترات تحت قاع البحر.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو حدوث خسائر مادية جراء الزلزال، كما لم يصدر تحذير بوقوع موجات مد عاتية “تسونامي”.

ويقع الساحل الغربي لكندا ضمن منطقة معروفة جيولوجيا باسم “طوق النار” أو “منطقة الحزام الناري”.

وتصطدم صفائح المحيط الهادئ وصفائح تكتونية أصغر ببعض مما يسبب نشاطًا كبيرًا للزلازل والبراكين.

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