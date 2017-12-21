زلزال قوي يضرب العاصمة الإيرانية

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة العاصمة الإيرانية طهران ومدن أخرى في البلاد الأربعاء، دون ورود معلومات عن سقوط ضحايا.

ونقل مركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران إن مركز الزلزال “مشكين دشت” بمحافظة “البرز” غربي العاصمة.

وأضاف أن المؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران أعلنت ان الزلزال وقع في الساعة الـ11 و27 دقيقة من مساء هذه الليلة الأربعاء”.

وفي الشهر الماضي، ضرب زلزال شدته 7.3 القرى والبلدات في إقليم “كرمانشاه” بغرب إيران والمنطقة الجبلية الحدودية مع العراق.

وأسفر زلزال الشهر الماضي عن مقتل 620 شخصا وإصابة الآلاف، وفق ما كشفت إحصاءات رسمية.