زلزال ميانمار.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أزيد من ألف وفاة

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب ميانمار، أمس الجمعة، وشعر به سكان دول مجاورة، إلى 1002 وفاة فيما أصيب 2376 آخرون، بينما لا يزال 30 شخصا في عداد المفقودين.

وأفاد المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، في بيان له اليوم السبت، بتضرر البنية التحتية كالطرق والجسور والمباني. ما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين بين المدنيين، لافتا إلى أنه في الوقت الراهن، تجري عمليات بحث وإنقاذ في المناطق المتضررة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية بأنه في ظل استمرار جهود البحث والإنقاذ, بدأت المساعدات الدولية في الوصول إلى المناطق المتضررة. بينما يحاول رجال الإنقاذ العثور على ناجين وسط الأنقاض, مع مخاوف من ارتفاع الحصيلة في الأيام المقبلة.

يشار إلى أن الحصيلة السابقة لضحايا الزلزال المدمر سجلت وفاة 694 شخصا وإصابة 1670 آخرين.

وكان زلزال بقوة 7.7 درجات على سلم ريشتر، ضرب وسط ميانمار، أمس الجمعة، وحدد على بعد 16 كيلومترا. شمال غرب مدينة “ساغاينغ” و على عمق 10 كيلومترات.

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